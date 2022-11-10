杜兰特连12场得分破25 篮网狠踹尼克

（法新社纽约10日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网球星杜兰特今天端出大三元，并缴出开季以来连12场单场至少攻下25分的表现，让球队顺利以112比85击败纽约尼克，展开由冯恩担任总教练的新时代。

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杜兰特（Kevin Durant）今天以29分12篮板和12助攻的非凡表现，让篮网球迷可以从近来场外的风风雨雨中稍微喘口气。

今天的比赛是34岁杜兰特本季开打以来连续第12场比赛有至少25分进帐，仅次于「篮球大帝」乔丹（Michael Jordan）1988-1989年的连16场纪录。

更重要的是，杜兰特近来的强势表现，确保冯恩（Jacque Vaughn）总教练生涯有个平稳的起步。

冯恩上周已获球团拔擢来递补遭开除的奈许（Steve Nash）担任总教练，但直到今天稍早才确定他被「扶正」。

杜兰特也很开心能帮冯恩拿下一胜，让篮网战绩提升至5胜7败。

杜兰特表示，冯恩「在这个团体待了一阵子了，在这个组织待了一阵子了，是懂我们的」。

「我很替他开心，当上NBA总教练是不得了的事。我们必须为他拿出最好表现，努力练球、做好备战。」他说，今天这一胜对冯恩来说「是好的开始」。

© 2022 AFP