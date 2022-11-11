世足倒数 英格兰正选名单出炉
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（法新社伦敦10日电） 2022卡达世界杯足球赛当地时间20日登场，英格兰今天公布26人正选名单。
英格兰这次分在B组，21日先对上伊朗，之后会迎战美国和威尔斯。
英格兰正选名单如下：
门将：皮克福（Jordan Pickford，艾佛顿）、波普（Nick Pope，纽卡索联队）、拉姆斯代尔（Aaron Ramsdale，兵工厂）
后卫：马奎尔（Harry Maguire，曼联）、萧奥（Luke Shaw，曼联）、迪亚（Eric Dier，托登罕热刺）、史东斯（John Stones，曼城）、华克（Kyle Walker，曼城）、特里皮尔（Kieran Trippier，纽卡索联队）、寇帝（Conor Coady，艾佛顿）、怀特（Ben White，兵工厂）、亚历山大-阿诺德（Trent Alexander-Arnold，利物浦）
中场：贝林翰（Jude Bellingham，德甲多特蒙德）、孟特（Mason Mount，切尔西）、盖拉格（Conor Gallagher，切尔西）、莱斯（Declan Rice，西汉姆联队）、韩德森（Jordan Henderson，利物浦）、菲力普斯（Kalvin Phillips，曼城）。
前锋：麦迪森（James Maddison，列斯特城）、福登（Phil Foden，曼城）、格拉利许（Jack Grealish，曼城）、凯恩（Harry Kane，热刺）、萨卡（Bukayo Saka，兵工厂）、史特林（Raheem Sterlin，切尔西）、威尔森（Callum Wilson，纽卡索联）、拉许福特（Marcus Rashford，曼联）。
© 2022 AFP