世足赛将登场 美国队抢先飞抵主办国卡达

（法新社杜哈10日电） 2022卡达世界杯足球赛将于10天后登场，美国代表队球员今天抢头香，成了第一批抵达主办国卡达的队伍。

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美国队8年来首度踢进世足会内赛，29日将出战伊朗队，届时会是最具政治色彩的比赛之一。

法新社摄影记者在机场表示，多名美国队球员从纽约搭乘卡达航空（Qatar Airways）班机，这架班机是率先使用今天启用的哈马德国际机场（Hamad International Airport）新区域的班机之一。

包括队长普里希赫（Christian Pulisic）在内26名成员组成的美国队阵容里有许多人常驻欧洲，本周末在欧洲仍有联赛要踢。

美国队21日将在B组出战威尔斯队，随后于25日挑战英格兰队，接下来将和伊朗队厮杀。由于美国与伊朗的政治对立，这场「美伊大战」成了杜哈门票最抢手的比赛之一。

美国队过去11度踢进世界杯舞台，1930年在首届世足拿下季军，1950年在世足赛以1比0踢走英格兰队的那场比赛举世闻名，2002年再踢进8强。

美国队从1990年到2014年都踢进世足会内赛，不过2018年未能晋级32强、前往俄罗斯参赛。

© 2022 AFP