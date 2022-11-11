陷反犹风波厄文致歉 詹姆斯：该让他重返球场

（法新社洛杉矶10日电） 厄文因发文附有具反犹太思想电影的连结遭篮网禁赛，NBA超级球星詹姆斯今天表示，该让厄文回到赛场，因为他已经道歉了。

广告 继续浏览后续

法新社报导，厄文（Kyrie Irving）两周前在社群媒体的发文饱受批评，因为他在文中附上一部影片连结，该片被认为具反犹思维，事件发酵至今对厄文影响颇重。知名运动品牌耐吉（Nike）共同创办人奈特（Phil Knight）今天接受美国财经媒体CNBC访问时甚至说，Nike和厄文的关系可能「回不去了」。

奈特在今天播出的访问中说：「我对我们（的关系）能否回得去抱持着疑虑，我无法完全肯定。」Nike上周宣布「暂停」和厄文的合作关系，取消原本这个月要开卖的厄文签名鞋款Kyrie 8的上市计画。

此前美国职篮NBA布鲁克林篮网因厄文在社群媒体或参加记者会时「都未澄清自己没有反犹」，宣布将他禁赛至少5场且不予支薪。

在篮网宣布将他禁赛几小时后，厄文终于在Instagram上致歉；詹姆斯（LeBron James）认为，这足以让厄文回来打球。

篮网订出几个终止禁赛让厄文重返球场的先决条件，其中包括接受（新闻）敏感度训练，及与犹太社群领袖、反仇恨团体会晤。

詹姆斯推文说：「我曾告诉你们，我不想分享伤人的资讯，我会一直这么做；但厄文已经道歉了，所以他应该可以上场，这是我的想法。」

詹姆斯还说：「就是这么简单，帮助他学习，但他应该要能上场。那些要他做了才能重返球场的事，我觉得太过份了。他不是外界所描绘的那种人。」

国家篮球协会球员工会（NBPA）副主席、波士顿塞尔蒂克球星布朗（Jaylen Brown）本周表示，6个篮网所提让厄文重返球场的条件「看来有点过头」，他并告诉「波士顿环球报」（Boston Globe），部分球员对此表达不满。

© 2022 AFP