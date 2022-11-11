C罗5度披葡萄牙战袍 率队征战世足

（法新社葡萄牙欧拉斯10日电） 葡萄牙国家足球队总教练桑托斯（Fernando Santos）今天公布2022卡达世界杯足球赛26人名单，由当家球星的老将「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）率队征战。

广告 继续浏览后续

原本不是曼彻斯特联队（Manchester United F.C.）本季首选的37岁前锋C罗毫无悬念入选国家队，希望为葡萄牙争夺队史首座世足金杯。

葡萄牙国足队长C罗以117次进球荣登男子国际足球赛事得分王，本届葡萄牙队阵中有不少年轻队员可以支持进攻，包括马德里竞技（Atletico Madrid）的菲利克斯（Joao Felix）和AC米兰（AC Milan）的雷奥（Rafael Leao）。

桑托斯说：「我徵召的所有球员都渴望得胜，让葡萄牙成为世界冠军，包括罗纳度。」

C罗从2006年以来的历届世足赛无役不与，这将是他第5度为国家队效力。

桑托斯拒绝讨论没有雀屏中选的球员，表示「最重要的是那些即将征战世界杯的球员」。

桑托斯徵召了没披过国家队战袍的班菲卡（Benfica）19岁中后卫席瓦（Antonio Silva），以及39岁的中卫佩佩（Pepe）。

佩佩因膝盖扭伤，从10月4日起便没踢球，不过等到11月20日卡达世足赛登场时，佩佩的状况将适合上场。

葡萄牙本届世足将于11月24日在H组对上非洲劲旅迦纳，接着分别于11月28日和12月2日出战乌拉圭和韩国。

© 2022 AFP