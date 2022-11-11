NBA巴特勒勇夺35分 热火延长赛赏黄蜂7连败

（法新社迈阿密10日电） 美国职篮NBA迈阿密热火今天浪掷第3节15分领先优势，被夏洛特黄蜂逼入延长赛，但及时回稳最终以117比112胜出，赏给黄蜂难堪的7连败，热火前锋巴特勒则夺下全场最高35分。

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巴特勒（Jimmy Butler）缴出35分、10篮板、8助攻的准大三元表现，阿德巴约（Bam Adebayo）也贡献18分、14篮板，但热火险些让胜利溜走，差点就像他们近来败给印第安纳溜马和波特兰拓荒者。

尽管阵中射手赫洛（Tyler Herro）因伤缺赛，热火第2节仍一度领先15分，第3节也一样。

热火以12分领先优势进入第4节，但黄蜂急起直追扳平比数，甚至数度超前，两队最后以104比104进入延长赛。

黄蜂在延长赛结束前14.8秒时落后1分，之后热火的文森（Gabe Vincent）两次罚球俱中，倒数3.8秒，文森再获得罚球机会两球皆进，终场热火就以117比112取胜。

黄蜂方面，前锋乌布雷（Kelly Oubre Jr.）夺下全队最高的29分，后卫罗齐尔（Terry Rozier）则拿到22分。

© 2022 AFP