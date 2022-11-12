阿根廷两大将伤愈出战卡达世足 洛塞尔索负伤无缘

（法新社布宜诺斯艾利斯11日电） 阿根廷足球选手迪巴拉及迪马利亚上月双双受伤，两人复原后，今天被选入阿根廷的世界杯代表队，而洛塞尔索因伤需要动手术，无缘此次赛事。

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2022卡达世界杯足球赛将开踢，阿根廷国家队队长梅西（Lionel Messi）将率队参赛，这是他第5次参加世界杯，也可能是最后一次。

上个月，担任前锋位置的迪巴拉（Paulo Dybala）大腿受伤，边锋迪马利亚（Angel Di Maria）也拉伤了腿筋，令人怀疑两人能否参加世界杯。尽管他们近1个月未上场，总教练斯卡洛尼（Lionel Scaloni）仍决定带上他们。

然而，担任中场位置的洛塞尔索（Giovani Lo Celso）因腿筋受伤需要动手术，与本届世足赛擦肩而过。

斯卡洛尼谈到获选球员时表示：「他们很自豪能获选和穿上这身球衣。」

阿根廷队近期踢出35场不败战绩，去年也在美洲杯（Copa America）决赛中以1比0击败地主国巴西队，赢得冠军。 阿根廷队1986年在已故传奇球星马拉度纳（Diego Maradona）领军下夺得世界杯冠军，此后再没赢过世界杯。好不容易于1990年和2014年两度踢进决赛，又都输给德国队。 现年35岁的梅西表示：「我们在阿根廷度过一段美好时光，大家既期待又焦虑不安，他们觉得我们已经把奖杯带回家了，但真的没这么简单。」

阿根廷队将于11月22日在世界杯C组赛事对上沙乌地阿拉伯队，随后对上墨西哥队和波兰队。

© 2022 AFP