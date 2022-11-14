世足倒数1周 奖杯、球迷都到了

（法新社杜哈13日电） 世界杯足球赛倒数1周，冠军金杯「大力神杯」巡回51国后今天重回卡达，参赛球队和各地球迷也陆续抵达。为迎接这场争议十足的足球赛事，首都杜哈多处设置了安全路障。

广告 继续浏览后续

法新社报导，12月18日冠军队伍将高高举起的「大力神杯」，在巡回51国后及时归来，准备迎接20日东道主卡达和厄瓜多的开幕战。

由于移工、女性以及LGBTQ族群在卡达受到的待遇备受国际关注，国际足球总会（FIFA）「专注足球」的呼吁一直难被听到。

卡达愤怒驳斥大部分的批评，本地媒体今天也批评部分西方国家「傲慢」。

居住在厄瓜多的德国球迷龚萨雷兹（Ringo Gonzalez）在开踢倒数阶段赶来卡达。他说：「我们最近这几星期听到的好像都是这些。」

美国队已经来到杜哈，澳洲也将在今天抵达，但许多重量级球星，包括阿根廷金童梅西（Lionel Messi）、效力巴黎圣杰曼队（Paris Saint-Germain）的姆巴佩（Kylian Mbappe）在欧洲球会的赛事都还没结束，将等比赛告一段落才会赶来卡达。

卡达预测将有超过100万球迷前来观赛，目前已有许多球迷抵达。卡达航空公司（Qatar Airways）执行长贝克（Akbar Al Baker）表示，现在班机班班客满。

© 2022 AFP