法国大革命象徵弗里吉亚帽 获选巴黎奥运吉祥物

（法新社巴黎14法新电）法兰西共和国的重要象徵弗里吉亚帽（Phrygian cap），今天长出双腿并穿上运动鞋，以2024年巴黎奥运会吉祥物的身分公开亮相。

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2024年巴黎奥运组织委员会主委艾斯唐奎（Tony Estanguet）盛赞今天是「特别的日子」。这位44岁3届奥运轻艇冠军表示，弗里吉亚帽「举世闻名」，在「艺术、市政厅和邮票上」都见得到。

弗里吉亚帽获选为巴黎奥运会和帕运会吉祥物，据奥林匹克官网介绍，化身吉祥物的弗里吉亚帽名叫「弗里吉」（Phryge），帕运会的弗里吉不同处在于，它的一条腿为刀锋式跑步义肢。

吉祥物相关玩具几乎都是在中国制造，巴黎奥运会筹办单位为此辩护称，「这就跟在法国销售的绝大多数玩具一样」。

选择法国大革命化身「玛丽安娜」（Marianne）头上所戴帽子作为吉祥物，巴黎奥运组织委员会再次回顾共和国及革命时代历史。

例如，马拉松路线是1789年10月5日法国妇女从巴黎前往凡尔赛（Versailles）的路线，该行动主要是为抗议面包价格上涨。

组委会称：「我们希望吉祥物体现法国精神。」

吉祥物眼睛为蓝色，两眼之一有两条法国国旗颜色的缎带点缀，呈现帽徽或缎带结的样式，这是法国大革命期间另一个共和理念的象徵。

组委会并未提供吉祥物玩具制造的数量，但预计将占商品销售收入的「20%至25%之间」。按组委会已提供的预算预测，所有商品销售收入预计将达1.27亿欧元（约合新台币40.7亿元）。

不过，由于组委会财务计画受到通货膨胀影响，修订后的预算将于现在到12月底间发布，以便削减成本。（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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