称遭曼联背叛 C罗叹高层逼他离队

（法新社曼彻斯特13日电） 今天在受访时，效力英超曼联的葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度，称自己遭球队「背叛」，且总教练滕哈格和其他管理高层正逼他离队。

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在滕哈格（Erik ten Hag）5月接掌英格兰超级联赛（Premier League）曼彻斯特联队（Manchester United）兵符后，生涯5度夺下金球奖（Ballon d'Or）的「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）在球队中的角色逐渐边缘化。

上个月一场曼联2比0击败托登罕热刺（Tottenham Hotspur）的比赛，C罗拒绝替补出赛，因此受到纪律处分，但他近几周已重新归队，并在7天前曼联1比3败给艾斯顿维拉（Aston Villa）一役担任队长。

不过，C罗在今天球队2比1击败富勒姆（Fulham）的比赛缺席，这是曼联因为世界杯足球赛而停赛6周前的最后一战。

C罗在电视节目「皮尔斯摩根不设限 」（Piers Morgan Uncensored）中谈到滕哈格时说：「我对他的敬意荡然无存，因为他没有对我表示尊重。」

这位37岁球星说：「不只是教头，还有队上其他2、3人也是，我觉得遭到背叛。」

当再次被问到，球团高层是否企图将他赶出球队时，C罗回答：「是的，我觉得遭背叛，觉得有人不希望我在球队中，且不只是今年如此，去年也是一样。」

C罗是在去年8月从义甲尤文图斯（Juventus）转会，重回曼联怀抱。

C罗2003年首度加盟曼联，当时的教头是佛格森（Alex Ferguson），那段期间C罗随队赢得3次英超冠军、1座欧洲冠军联赛（UEFA Champions League）冠军，并迎来个人首座象徵全球最佳足球员的金球奖。

尽管C罗上个球季在比赛中一共踢进24球，曼联还是历经糟糕的一季，在英超排名第6，而且未能获得参加欧冠杯的资格。

后来就有报导指出，C罗有意在开季前离开曼联，但始终未能和其他球队达成共识。

C罗谈到他重回曼联所见到的状况时说：「自从佛格森离开后，我没看到球队有进步，任何事都没有改变。」

「我希望让球队变成最强的，那是我回到曼联的原因。」

「但球队内部有些状况，无助于我们达到曼城（Manchester City）、利物浦（Liverpool）甚至兵工厂（Arsenal）现在的高水准…但在我看来，曼联应该要是顶尖球队，但很可惜现在并不是。」

© 2022 AFP