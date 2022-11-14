骑士不敌灰狼 贾兰德轰51分创生涯新高

（法新社克里夫兰13日电） 美国职篮NBA克里夫兰骑士今天124比129不敌来犯的明尼苏达灰狼，但阵中后卫贾兰德在第4节砍进27分，整场比赛轰下生涯新高的51分。

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法新社报导，贾兰德（Darius Garland）成为NBA本季首位单场得分达50大关的球员，也是继詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）和魏斯利 （Walt Wesley）后，骑士队史第4位达到这个里程碑的球员。

包括第4节的6记三分弹在内，贾兰德今天飙进10记三分球，且他的进攻不仅于此，还有连串的跳投和积极切入攻击篮框，让因脚踝痛缺阵的骑士球星密契尔（Donovan Mitchell）不时在板凳席大声叫好。

灰狼的罗素（D'Angelo Russell）今天攻下30分，并送出12次助攻，汤斯（Karl-Anthony Towns）29分、13篮板，戈贝尔（Rudy Gobert）15分、13篮板，板凳出发的普林斯（Taurean Prince）攻下19分，爱德华兹（Anthony Edwards）也有10分进帐。

灰狼在第3节末一度领先达24分，骑士第4节开始追分，终场前8.3秒，贾兰德两罚俱中，让骑士将落后追到剩两分，但罗素两罚中一、普林斯两罚全进，让骑士最终仍以5分落败。

罗素此役包括三分球5投4中在内，13次出手中11球。

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