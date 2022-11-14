76人击退爵士 恩比德轰生涯新高59分

（法新社费城13日电） 美国职篮NBA费城76人今天105比98击退来访的犹他爵士，队上的恩比德（Joel Embiid）今天轰下59分，是个人生涯的新高。

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而今天除了恩比德有惊人的表现，稍早结束的克里夫兰骑士对明尼苏达灰狼之战中，骑士后卫贾兰德（Darius Garland）轰下生涯新高51分， 成为NBA本季首位单场得分达50大关的球员。

76人今天靠恩比德史诗级的表现拿下胜利，而他也打破个人先前50分的单场最高得分纪录。

恩比德才在上一场76人击败亚特兰大老鹰的比赛砍进42分，今天再度大发神威，除轰下59分，还抓下11个篮板，并送出8次助攻，还有惊人的7次阻攻。

这样精彩的表现，让恩比德成为联盟1973-74年球季开始统计阻攻数据后，史上首位单场有至少50分、10篮板、5助攻、5阻攻的球员。

此役的第4节，76人得到27分，当中有26分由恩比德包办。

两队前3节打完78比78打成平手，之后战况胶着；恩比德靠一记翻身跳投，让76人以94比94扳平，接着又两罚俱中，让球队两分超前。

在对方得分扳平比分后，恩比德再以两罚俱中让球队跃居领先；终场前1分钟，他的后仰跳投让76人将领先拉开到5分差距，最后又是两罚俱中，让球队锁定胜利。

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