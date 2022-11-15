塞尔蒂克逆转雷霆 7连胜登东区龙头

（法新社华盛顿14日电） 史玛特今天在下半场攻下20分，帮助塞尔蒂克在第4节逆转，并以126比122击退雷霆，夺下7连胜，战绩超越公鹿，在全联盟排名第1。

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美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克在主场迎战奥克拉荷马雷霆一役，塔特姆（Jayson Tatum）拿下27分、10篮板，布朗（Jaylen Brown）攻下26分，史玛特（Marcus Smart）整场比赛一共获得22分，霍福德（Al Horford）有12分、11篮板的双十成绩，从板凳出发的怀特（Derrick White）砍下16分。

雷霆的亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役夺得全场最高37分，多特（Luguentz Dort）攻下21分，普库谢夫斯基（Aleksej Pokusevski）有16分、14篮板的双十成绩，吉迪（Josh Giddey）、威廉斯（Jalen Williams）分别获得16分、14分。

塞尔蒂克此役获胜，战绩提升为11胜3败，在东区排名第1；雷霆吞败后，战绩变成6胜8败，在西区排在倒数第3。

上半场结束时，塞尔蒂克62比69落后给雷霆；前3节打完，塞尔蒂克仍以7分落后。但第4节塞尔蒂克打出单节37比26的攻势，一举将比分超前，并以4分之差逆转拿下胜利。

塞尔蒂克今天赢球，加上密尔瓦基公鹿在家106比121败给亚特兰大老鹰，战绩变成10胜3败，这让他们超越公鹿，登上东区龙头宝座，这个战绩也是全联盟第1。

© 2022 AFP