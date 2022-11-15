水手超级新人轻松胜出 成美联新人王

（法新社纽约14日电） MLB年度最佳新秀奖得主今天公布，水手大物新秀J-Rod罗德里格斯在票选中狂扫29张第1名选票，成为美联新人王，国联新人王则由勇士外野手哈里斯拿下。

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美国职棒大联盟MLB今天公布年度最佳新秀奖得主，美国联盟由西雅图水手的外野手「J-Rod」罗德里格斯（Julio Rodriguez）获选；国家联盟得奖的则是亚特兰大勇士的外野手哈里斯（Michael Harris）。

根据美联最佳新秀票选结果，J-Rod狂扫29张第1名选票，以总分148的高分成为美联新人王；唯一1张不是投给J-Rod的第1名选票，被巴尔的摩金莺捕手拉奇曼（Adley Rutschman）拿走，他以总分68分排在第2；克里夫兰守护者外野手史帝芬关（Steven Kwan）获44分位居第3。

国联方面，哈里斯拿下22张第1名选票，一共获得134分，成为国联新人王；他的队友斯特里德（Spencer Strider）得到8张第1名选票，以总分103分排名第2；圣路易红雀工具人杜诺文（Brendan Donovan）则以22分位居第3。

年度最佳新秀的排名，仅出现8次由同队球员包办前两名的情况，上一次出现在2011年。

21岁的J-Rod是水手队史第5位拿下年度最佳新秀奖的球员，先前4位包括路易斯（Kyle Lewis）、铃木一朗（Ichiro Suzuki）、佐佐木主浩 （Kazuhiro Sasaki）和戴维斯（Alvin Davis）。

他也是第8位获选为新人王的多明尼加球员。

J-Rod本季挥出所有菜鸟中最多的28支全垒打，75分打点、跑回84分、25次盗垒成功排在第2。

他是在菜鸟年缴出「25轰、25盗」的史上第1人，新秀年出赛125场比赛，只比2012年美联新人王楚劳特（Mike Trout）少3场。

21岁的哈里斯效力于家乡球队勇士，是队史第9位赢得国联新人王的球员。勇士上次有球员获得这项殊荣，是2018年的外野手阿库尼亚（Ronald Acuna Jr.）。

哈里斯是在5月底上到大联盟，本季有19支全垒打、20次盗垒成功。

© 2022 AFP