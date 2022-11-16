抵制卡达世界杯 德国首战柏林知名酒吧不营业

（法新社柏林16日电） 德国国家足球队下周在卡达世界杯首战对上日本队时，柏林Fargo足球酒吧的投影机萤幕将罕见地维持卷起状态。

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Fargo酒吧为了2022卡达世界杯足球赛调整例行营业时间，要等到德国首战结束一个小时后，才会开门迎接客人。

Fargo酒吧发言人佩西（Joschik Pech）对法新社说：「我们不赞同把世界杯办在显然是为了透过体育活动洗白声誉，好让形象在国际上看起来与实质状况不同的国家。」

他说：「当我们知道这是一个无法让人依照（自己）性向自由生活（的地方）时，就无法欢乐地观看球赛。」

Fargo跟德国各地数十座酒吧一样，矢言将抵制世界杯足球赛，包括数家在首都柏林营业的酒吧。但在风靡足球的德国，抵制行动通常只是做做样子。

卡达筹备举办世界杯期间，因传出不当对待移工、女性与LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别者及酷儿）社群，受到各界关注。卡达已愤怒驳斥大多数的攻击。

世界杯主办单位表示，这个波斯湾国家之所以会遭受攻击，是因为卡达是「在平等的条件下竞争」，从争办国中脱颖而出，最后赢得世界杯主办权。

德国数个其他地点也纷纷取消集体观赛活动，包括柏林布兰登堡大门（Brandenburg Gate）前知名的「球迷大道」（Fan Mile），官方说法是考量到天气状况、能源成本与感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）风险。

不光只是想忽视长达1个月的世界杯，Fargo还将举行数场活动与世界杯足球赛拚人气，包括人权演讲与业余和女子足球赛的团体旅行。

佩西说：「我们预期营业额将有所损失，连带造成店内利润缩减，但我们不觉得酒吧破产是很糟的事。」

「我们也希望透过替代计画吸引客人上门，我觉得还是会吸引一些人前来。」

有一名顾客乐见Fargo酒吧的决定。24岁、自称「爱看球赛的足球迷」塞巴斯汀（Sebastian）说，他支持抵制世界杯，而他自己也会这么做。

塞巴斯汀说：「我想看世界杯，但我不会看。」他还说：「在此之前，在我这一生中举行的每场世界杯我都有看」。

「受到德国能源政策状况影响，民众窝在自家公寓冻到发抖时，观看在经人工冷却体育馆举办的足球赛，怎么说都令人无法接受。」

© 2022 AFP