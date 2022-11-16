英荷来了 首批重磅欧洲球队抵卡达

（法新社杜哈15日电） 英格兰队与荷兰队将于今天抵卡达，成为2022卡达世界杯足球赛首批到达的重磅欧洲球队。国际足总（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）也再次呼吁各队把心思放在赛场。

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随卡达世足20日开打的日期越来越近，当地未善待移工、女权与LGBTQ人权不彰益发成为外界批评焦点，FIFA要各国把心思摆在赛场的呼吁也听者藐藐。

美国队教练贝哈尔特（Gregg Berhalter）解释为何球队在卡达的训练基地练球时要拿出象徵挺同的彩虹标志；同性恋在卡达属非法。

贝哈尔特说：「我们觉得这很重要，我们始终认为只要登上像世足这样的世界舞台，就应对这类议题展现关注。」

向来属大炮级别的荷兰队教练范盖尔（Louis van Gaal），毫不掩饰他认为不该让卡达办世足的观点，抵达当地后势必动见观瞻。

不过也有稍事收敛的队伍。在申请于训练时穿着挺人权特别版球衣遭FIFA打回票后，丹麦队教练尤尔曼德（Kasper Hjulmand）表示，只要到一到卡达，全队就会专注于比赛。

丹麦足球协会执行长颜森（Jakob Jensen）说：「选手到此是来踢球的，都梦想着能在世足封王，他们确实该把注意力摆在赛场。」

© 2022 AFP