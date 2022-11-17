塞尔蒂克擒老鹰 夺NBA第8连胜

（法新社洛杉矶16日电） 美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克2名主力今天受伤缺赛，不过替补球员大放异彩，合力贡献44分，终场126比101击败地主亚特兰大老鹰，夺下8连胜。

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「绿衫军」塞尔蒂克大将布朗（Jaylen Brown）攻下全队最高的22分，塔特姆（Jayson Tatum）19分居次。但布朗表示，板凳大军贡献的44分，才是塞尔蒂克扭转局势关键所在。 绿衫军替补球员豪瑟（Sam Hauser）及科尔内特（Luke Kornet）各得15分、普瑞查德（Payton Pritchard）拿到14分，让布朗大赞：「是他们赢得了这场比赛。」

布朗说：「我和JT（塔特姆）打得不错，但我们的替补撑起全队。」

布朗说，替补军团的贡献弥补了后卫史玛特（Marcus Smart）与布洛格登（Malcolm Brogdon）因伤缺阵的战力空缺。 赛前三分球命中数高居全联盟之首的塞尔蒂克，今天46投21中，命中率45.7%。

老鹰一哥杨恩（Trae Young）攻进全队之冠的27分，但东区霸主塞尔蒂克将老鹰投篮命中率压低到41.6%，全场一路领先。

布朗表示：「我们只是用了对的方法打这场比赛…我们稳扎稳打，尽量让每个人融入团队，我们全队从上到下真的很棒。」

© 2022 AFP