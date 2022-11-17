魏兰德夺美联赛扬奖 生涯3度获奖

（法新社纽约16日电） 去年因伤完全没有出赛的太空人强投魏兰德（Justin Verlander）本季强势复出，并以全票夺下美联赛扬奖，这是他生涯第3度获得这项殊荣。

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美国职棒大联盟MLB休士顿太空人右投魏兰德击败芝加哥白袜右投赛斯（Dylan Cease）、多伦多蓝鸟右投马诺亚（Alek Manoah）等人，夺得本季美国联盟赛扬奖。

魏兰德2011年在底特律老虎和2019年在太空人时，都曾拿下赛扬奖，他因为接受俗称「汤米约翰手术」（Tommy John surgery）的手肘韧带置换手术，2020年只投6局，2021年更是整季报销。

今年魏兰德强势回归，出赛28场投175局，赏给对手185次三振、只有29个保送，被击出12支全垒打在内的116支安打，丢掉43分中有34分自责分，战绩18胜4败、防御率仅1.75。

过去仅10人拿过3次以上的赛扬奖，其中以7度获奖的「火箭人」克莱门斯（Roger Clemens）最多，「巨怪」强生（Randy Johnson）5次得奖次之，卡尔顿（Steve Carlton）和「疯狗」麦达克斯（Greg Maddux）都曾4度获得肯定，另外包括薛哲（Max Scherzer）、马丁尼兹（Pedro Martinez）、柯萧（Clayton Kershaw）、柯法克斯（Sandy Koufax）、巴默（Jim Palmer）、西佛（Tom Seaver）都拿过3次赛扬奖。

© 2022 AFP