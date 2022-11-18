世足热身赛 葡萄牙轻取奈及利亚

（法新社里斯本17日电） 葡萄牙足球代表队当家球星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）因病缺阵，但队友费南德斯（Bruno Fernandes）梅开二度，帮助葡萄牙在卡达世足友谊赛中以4比0轻取奈及利亚。

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总教练桑托斯（Fernando Santos）麾下葡萄牙足球队今天在首都里斯本以胜利替2022卡达世足赛热身，不过C罗本周稍早的爆炸性访谈内容，让这场热身赛的备战过程蒙上阴影。

37岁司职前锋的C罗在加盟的英超曼彻斯特联队新教练滕哈格（Erik ten Hag）带领下失宠。C罗本周在感染肠胃炎之前猛烈炮轰曼联。

C罗在电视节目「皮尔斯摩根不设限 」（Piers Morgan Uncensored）中谈到滕哈格时说：「我对他的敬意荡然无存，因为他没有对我表示尊重。不只是教头，还有队上其他2、3人也是，我觉得遭到背叛。」

当再次被问到，球团高层是否企图将他赶出球队时，C罗回答：「是的，我觉得遭背叛，觉得有人不希望我在球队中，且不只是今年如此，去年也是一样。」

葡萄牙开赛9分钟便打破与奈及利亚的僵局。奈及利亚自2006年来首度未能踢进世足会内赛。

C罗和费南德斯在更衣间的冷淡互动本周稍早成了新闻头条，不过在对战奈及利亚的赛事中，司职中场的费南德斯挺身而出成为比赛的焦点。

C罗是葡萄牙足球队历来最高出场纪录缔造者（目前累计191场），国际赛生涯已攻进117球，是男子足球国际赛最高进球数量纪录保持人，他预计本月24日将披上国家队战袍，在葡萄牙本届世足的首场赛事出战非洲劲旅迦纳。

© 2022 AFP