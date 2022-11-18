卡达世足赛倒数3天 德国想雪耻、伊朗盼球员别分心

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（法新社杜哈17日电）卡达世足赛倒数3天，各国面临挑战大不同。德国队目标一雪前次在小组赛遭淘汰的耻辱；伊朗队忙着敦促队员专注于足球，而非国内反政府抗议；英格兰队则努力适应酷热天气。

为期1个月的2022年卡达世界杯足球赛将于20日揭幕，各国球队赶在最后一刻完成赛前准备后，接连抵达卡达。

曾4度夺下世足赛冠军的德国队今天抵达卡达首都杜哈，他们昨天才在友谊赛中，以1比0战胜阿曼。

德国队在本届世足赛的目标，是要抹去4年前在俄罗斯世足赛中的悲惨战况。当时他们在小组赛中以0比2败给南韩，是1938年以来首度在小组赛就遭淘汰，许多德国媒体都在首页头条写下「历史性耻辱」。

有别于32支大部分参赛队伍选择将训练基地设在杜哈或邻近地区，德国选择距离杜哈111公里的滨海小镇鲁瓦斯（Al-Ruwais）。

德国国家队经理比尔霍夫（Oliver Bierhoff）解释：「我们希望在那里培养团队精神，帮助我们过关斩将，尽可能走得愈久愈好。」

西班牙队将于明天凌晨抵达卡达，力拚第2度夺下世足赛冠军；法国队昨天稍晚也抵达杜哈，致力成为1962年巴西队以来保住冠军金杯的球队。阿根廷队及队长梅西（Lionel Messi）也已在住处安顿下来。

伊朗少女艾米尼（Mahsa Amini）之死引发数十年来最大的反政府抗议行动，伊朗队队长贾汉巴克希（Alireza Jahanbakhsh）被英国记者问到，球队能否专注于21日和英格兰队的首场比赛。

他表示：「我们来这里是为了踢足球，这也是我们在这里每个人最主要关注的事。」 与此同时，其他球队正努力适应杜哈的炎热气候，今天当地气温升高至摄氏34度。

英格兰队后卫寇帝（Conor Coady）说，他们球队在辛苦的晨练后，准备开始适应酷热环境，「今天早上很辛苦…走出去之后，如果一直把心思放在温度上或想着天气好热，都会让我们一事无成，所以我们要走出去并接受它。」

© 2022 AFP