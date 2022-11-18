塞内加尔球星马内伤势恢复不如预期 无缘世界杯

（法新社杜哈17日电） 塞内加尔足球联盟今天宣布，原本获选出战2022年卡达世界杯足球赛的球星马内（Sadio Mane）因伤势恢复不如预期，不得不退出国家队，无缘参赛。

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法新社报导，30岁的马内效力于德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich），担任前锋位置，在10月举行的金球奖（Ballon d'Or，欧洲年度最佳足球员）票选中仅输给法国的本泽马（Karim Benzema）。

塞内加尔在今年非洲国家杯（African Cup of Nations）决赛中，靠马内12码PK战胜埃及，获得冠军；这次在世界杯非洲区资格赛，马内在12码PK再度击败埃及，闯进卡达世足会内赛。

马内本月稍早为拜仁慕尼黑出赛时伤了胫骨，但塞内加尔仍徵召他加入国家队，希望他在世界杯赛前能及时康复。

但塞内加尔今天表示，这位曾效力英超利物浦（Liverpool）的球星，恢复状况未达参赛标准。

塞内加尔国家队队医阿芳索（Manuel Afonso）在塞内加尔推特官方帐号公布的影片中说：「很遗憾，今天的磁振造影检查（MRI）显示，伤势恢复情形不如我们预想般良好，我们只能遗憾地让马内退出世界杯比赛。」

塞内加尔原盼马内能及时痊愈，于11月21日与荷兰的开幕战上阵。塞内加尔在这届世足赛被分入A组，同组的国家有荷兰、卡达和厄瓜多。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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