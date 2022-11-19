卡达世足开幕式表演歌手 开赛前两天仍是谜

（法新社巴黎18日电） 2022卡达世界杯足球赛再过两天开赛，但好几名全球知名演艺明星都拒绝在开幕式表演，谁是本届世足开幕式登场表演嘉宾至今仍不明。

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韩国男子天团「防弹少年团」（BTS）成员Jungkook田?国据传已于18日抵卡达，很有可能届时登台献唱；上届在莫斯科为俄罗斯世足登场表演的英国歌手罗比威廉斯（Robbie Williams），也是可能人选。

卡达因人权不佳、尤其未充分保障LGBT（女同性恋Lesbian、男同性恋Gay、双性恋Bisexual与跨性人士Transgender）权益，筹办本次世足期间备受批评，好几位演艺界重量级明星也都早早拒绝赴卡达登台。

摇滚传奇歌手洛史都华（Rod Stewart）告诉泰晤士报，15个月前就有人开价超过100万美元请他在卡达世足开幕式演出，被他一口回绝。

77岁的洛史都华说：「我推掉了，去那边绝非正确之举。」还说他是基于尊重基本人权才做此决定。

拥有大批LGBT粉丝的27岁流行乐坛当红英国女歌手杜娃黎波（Dua Lipa），先前也被点名可能为卡达世足演出，但她在IG向8700万名追踪者辟谣。

她写道「我不会前往演出，也没参与任何到卡达表演的协商。我期待在卡达实现所有保障人权的誓言并赢得大家的人心后，到卡达一趟。」

唱红2010南非世足歌曲、也在2014巴西世足表演的流行乐天后夏奇拉（Shakira）同样确定缺席卡达世足。她的团队告诉西班牙媒体，称夏奇拉不会到卡达表演，但没给具体理由。夏奇拉的夫婿是西班牙足球后卫球星比克（Gerard Pique）。

© 2022 AFP