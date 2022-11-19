塞尔蒂克9连胜 唐西奇50次大三元史上第2快

（法新社洛杉矶18日电） 美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克今天击败纽奥良鹈鹕，拿下9连胜；达拉斯独行侠球星唐西奇（Luka Doncic）对战丹佛金块一役再创里程碑，拿下生涯第50次「大三元」。

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塞尔蒂克今天发动三分球攻势以117比109力克鹈鹕后，战绩提升至13胜3负，继续稳坐全联盟龙头宝座。

塞尔蒂克5位先发球星得分皆达二位数。全队20颗三分球中，每人至少贡献2记，怀特（Derrick White）一人砍进6记。

布朗（Jaylen Brown）进帐27分、10篮板、7助攻，怀特贡献26分，明星前锋塔特姆（Jayson Tatum）19分，霍福德（Al Horford）与威廉斯（Grant Williams）各得18分和12分。

鹈鹕第4节一度将落后幅度从13分减至6分，但塞尔蒂克虽有17次失误，且光是第3节就失误了9次，依然能够终结鹈鹕的3连胜。

另一方面，达拉斯独行侠今天主场迎战丹佛金块，唐西奇再度缴出亮眼表现，助球队以127比99夺胜。

唐西奇在他的第279场比赛拿下33分、12篮板、11助攻，以23岁又263天之龄，成为史上第2年轻、第2快完成第50次「大三元」的NBA球员。

现年83岁的「大O」罗伯森（Oscar Robertson）当年在生涯第111场比赛，以23岁又32天之龄达此成就。

今天也是唐西奇第25次在进帐大三元的同时，得分至少达到30分，他在本季14场比赛已4度缴出至少30分加大三元的成绩。

二度获选最有价值球员（MVP）的金块球星约基奇（Nikola Jokic）今天因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫条例，连续第2场比赛缺席。

© 2022 AFP