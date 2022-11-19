西方关切卡达人权 国际足总主席痛批伪善

（法新社杜哈19日电） 国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）今天痛骂批评卡达人权纪录的西方人「伪善」，在世界杯足球赛开踢前夕，激动捍卫这个波斯湾地主国。

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外界关切卡达对待移工、女性、LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）族群的方式，成为本届世足赛前的焦点，主办单位显然很生气。

卡达官员称自己的国家沦为「种族主义」和「双重标准」的箭靶，并点出卡达在劳动条件和安全方面的改革，被誉为具有区域开创性。

足球运动本身今天再度退居二线，场外政治稳稳成为焦点，而24小时后，卡达对决厄瓜多的世足开幕战就要开踢。

瑞士籍的英凡提诺今天在杜哈的世足赛记者会上，严词抨击批评卡达的人。

英国广播公司（BBC）报导，在这场几乎是独白的记者会上，英凡提诺一个人发表近1小时的长篇大论。

他说：「一面倒道德说教就是伪善。我不想为你们的人生上课，但这里面临的事情极度不公平。为了我们欧洲人过去3000年来所做的事，接下来3000年我们应该道歉，再开始对人说教。」

但英凡提诺也表态支持弱势群体，他说：「今天，我认同卡达人、阿拉伯人、非洲人、同志、残疾人士和移工。」

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