世足卫冕军法国大利空 金球奖得主本泽马因伤退出

（法新社杜哈19日电） 要在2022年卡达世界杯足球赛寻求连霸的卫冕军法国再次遭到重击，因为他们阵中10月刚获金球奖殊荣的本泽马，由于左大腿伤势而不得不被移出参赛名单。

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法国足球协会在声明中表示，34岁的本泽马（Karim Benzema）今天稍早于训练中受伤，将需「3周才能康复」。

效力于西班牙甲级足球联赛（La Liga）皇家马德里（Real Madrid）的前锋本泽马从10月开始就一直与腿伤搏斗，他在皇马最近的6场比赛都踢不到半小时。

本泽马今天因伤停止练球后，接受医疗检测。即将在世界杯寻求卫冕的法国，小组赛首战将对上澳洲。

根据国际足球总会（FIFA）规定，法国总教练德尚（Didier Deschamps）可在他们对阵澳洲前，再补进一名球员顶替受伤的本泽马。

本泽马受伤让德尚十分头疼，因为法国已经失去中场球员博格巴（Paul Pogba）和坎特（N'Golo Kante） 、2号守门员麦尼安 （Mike Maignan）、后卫金彭贝（Presnel Kimpembe）、前锋恩昆库（Christopher Nkunku）。

本泽马上个月才夺得金球奖（Ballon D'Or），但他在10月19日后就没完整踢完任一场比赛。

© 2022 AFP