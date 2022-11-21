与曼联失和 C罗：不会影响到葡萄牙国家队

（法新社杜哈21日综合外电报导）葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）今天说，他和英超曼彻斯特联队（Manchester United）球团的龃龉，不会对他在卡达世足赛的葡萄牙国家队带来负面影响。

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C罗2022-23英超赛季在曼联上场时间大幅减少，上周接受英国Talk TV主持人皮尔斯摩根（Piers Morgan）访问时对曼联连番开炮，包括球团逼他离队、在他的新生儿今年4月夭折后球队高层缺乏同理心，还有曼联老板葛拉瑟（Glazer）家族不在乎球队，以及总教练滕哈格（Erik ten Hag）不尊重他等。C罗在葡萄牙队举行记者会时表示「我不怀疑类似最近这起事件、相关访问，以及发生在其他球员身上的一些事件有时会影响选手，但这不会妨碍到本队」。

C罗上月因为在曼联对决托登罕热刺（Tottenham Hotspur）时，不满一直待在板凳而提前离场，遭到曼联禁赛，缺席10月23日曼联与切尔西（Chelsea）的比赛，后来两队以1比1踢和。

C罗在接受皮尔斯摩根访问时说，滕哈格的反应令他感觉被冒犯。

37岁、5度夺「金球奖」（Ballon d'Or）的C罗尽管在球团过得不如意，但依旧是葡萄牙国家队的主力，并希望能一直踢到40岁。

© 2022 AFP