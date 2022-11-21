世足战前声援示威同胞 伊朗队长：我国人民不快乐

（法新社杜哈20日电） 伊朗队长哈吉萨菲（Ehsan Hajsafi）今天在2022卡达世界杯足球赛开踢前夕声援示威同胞，表示伊朗队球员希望成为家乡「人民之声」，反对当局血腥镇压这波由女性领导的抗议活动。

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这个拥有8000万人口的国家很疯足球，通常会为这项运动团结起来，但在伊朗库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引发全国抗议潮延烧2个月后陷入动荡。

22岁的艾米尼9月中旬因违反服装规定，遭德黑兰宗教警察逮捕，于拘留期间丧命，引发全国大规模示威。根据总部设在挪威的「伊朗人权」（Iran Human Rights）组织统计，当局镇压行动造成约400人丧命。

伊朗当局的因应做法，促使外界质疑伊朗国家代表队的立场是代表伊朗，还是自1979年伊斯兰革命以来以铁腕统治的政权。

在伊朗21日世足赛首战英格兰前夕，32岁的资深后卫哈吉萨菲主动召开记者会，对于在伊朗抗议中丧命的同胞深表同情。

哈吉萨菲说：「他们应该知道我们同情他们。」他后来又说「国内情况不妙」。

他说：「我们必须接受的事实是这个国家的情况不好，我们的人民不快乐。」

哈吉萨菲说：「我们虽来到这里，但不代表我们不应代表他们发声，或不去尊重他们。」

「我们拥有的一切都要归功于我们的人民。我们必须奋战、尽全力拿出最佳表现、进球，为伊朗英勇的人民献上最佳成绩。」

「我希望情况如人民所愿而改变，希望每个人都会幸福。」

© 2022 AFP