为纷扰之年画美好句点 乔科维奇ATP年终赛夺冠

（法新社义大利杜林20日电） 在今年因未接种COVID-19疫苗无法参加多项赛事，引发纷纷扰扰后，乔科维奇今天在ATP年终赛夺冠，6度称王追平纪录，他也称这是「非常令人满意」的结尾。

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塞尔维亚网球好手乔科维奇（Novak Djokovic）在义大利杜林（Turin）以7比5、6比3击败挪威对手路德（Casper Ruud），夺下ATP年终赛（ATP Finals）冠军，生涯6度获此殊荣，追平瑞士传奇球星费德瑞（Roger Federer）的纪录。

纷扰一年35岁的乔科维奇是ATP年终赛史上年纪最大的冠军得主。他在这个球季因为没打COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，错过了两场大满贯赛事，但今天以ATP年终赛冠军划下美好句点。

他说：「由于我今年经历的事，当然还有年初在澳洲发生的情况，现在一切感觉非常令人满意，同时也觉得非常欣慰。」

「我们不必回头去看，因为我们都知道发生了什么事。」

乔科维奇1月因未接种疫苗被澳洲拘留，随后遭驱逐出境，无缘参加澳洲网球公开赛。

他说：「这显然对我今年的开季产生了影响。在刚开始的几个月里，我努力在比赛和心态上取得平衡，以重返球场并找回自己应有的水准。」

澳洲起初禁止乔科维奇在2025年前入境，但本月稍早澳洲新政府表示，乔科维奇可以参加明年1月的澳网。

曾9度赢得澳网冠军的乔科维奇说：「我不知道未来会如何，但我知道我内心仍渴望赢得奖杯。」

© 2022 AFP