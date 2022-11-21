卡达世界杯售门票 卖出近300万张

（法新社杜哈20日电） 国际足球总会（FIFA）今天表示，2022卡达世界杯足球赛已售出近300万张门票，FIFA主席也透露，与世界杯相关4年商业合约营收破纪录达75亿美元（约新台币2337亿元）。

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FIFA发言人告诉法新社，截至今天开幕日，已售出295万张门票。

尽管卡达主办世界杯的负面消息频传，但随着32队29天64场比赛正式展开，球迷兴致依旧不减。

杜哈（Doha）的FIFA售票中心外大排长龙，透过网路抢票的球迷表示也要等很长的时间才能进入官方线上售票平台。

卡达的售票纪录已经超过2018俄罗斯世界杯，当时售出的门票略高于240万张。

FIFA发言人表示，卡达、沙乌地阿拉伯、美国、墨西哥、英国、阿拉伯联合大公国、阿根廷、法国、印度和巴西是最大的市场。

FIFA主席英凡提诺（Gianni Infantino）今天稍早在会议上表示，到今年年底，FIFA在与2022卡达世足相关的4年商业合约营收估计将达75亿美元，比4年前估计的高出10亿美元以上。

英凡提诺告诉有211个成员国的FIFA，「尽管出现COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，尽管世界各地有着不同的危机」，但还是出现了「惊人的数字」。

© 2022 AFP