卡达世界杯首战一路落后吞败 球迷早早离场

（法新社卡达豪尔21日电） 卡达在这次世界杯首战，踢完半小时就落后两球，最终0比2败给厄瓜多，而地主球迷似乎也因难以接受国家队踢出这样的表现而提前离场，下半场球场就出现大量的空位。

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2022卡达世界杯足球赛开幕战，厄瓜多对上地主卡达完全不留情面，靠着他们在国际赛的得分王瓦伦西亚（Enner Valencia）在第16分钟踢进12码罚球，取得1比0领先；瓦伦西亚于比赛第31分钟在门前接获传中后，头锤破网让球队2比0领先，最终就以两球差距击败卡达。

由于地主卡达，开赛约半小时就落后两球，让地主球迷失去信心，6万7372名观众中陆续有人开始离开球场，下半场开赛后，巴伊特体育场（Al Bayt Stadium）已经出现大片空位，让这个夜晚以欢乐的庆祝活动、愉悦的心情揭开序幕，却在最后以在悲叹声中落幕。

位于卡达首都杜哈以北50公里豪尔（Al-Khor）的巴伊特体育场，悲伤的气氛与比赛开踢前几个小时的氛围大相迳庭。

数以千计的人群抵达卢萨尔站（Lusail），这是卡达耗资360亿美元，专为这次世界杯所建地铁线的终点站，然后搭上公车，踏出他们观赛之旅的最后一步。

维安部队绷紧神经，因为他们知道全世界的目光都聚集于此，许多人认为人权问题为人诟病的卡达不该获得世界杯主办权。

当壮观的球场映入观众眼帘后，通往验票闸门的一路上有整排的马匹和骆驼。

一名住在厄瓜多的球迷来到卡达看球，他说：「这真的很特别，这是第一次在中东地区举办世界杯，别具历史意义，且厄瓜多还来到这踢开幕战。」

「老实说，这有点奇怪，因为太安静了，即便有比我想像要多的厄瓜多球迷，但现场看起来空荡荡的。」

© 2022 AFP