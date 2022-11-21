卡达世足出师不利 主办国首战吞败缔造难堪纪录

（法新社卡达豪尔20日电） 主办国卡达今天在世界杯足球赛出师不利，0比2不敌南美洲「高原杀手」厄瓜多，成为世足赛首支开幕战落败的地主队。

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卡达主场兴致勃勃的球迷，开赛仅第3分钟就受到震撼。厄瓜多国际赛得分王瓦伦西亚（Enner Valencia）球门前一记头球破网，让巴伊特体育场（Al Bayt Stadium）全场卡达球迷鸦雀无声，不敢置信；不过经由影像辅助裁判技术（Video Assistant Referees，VAR）判定越位不算，厄瓜多空欢喜一场。

但掌握多半攻势的厄瓜多攻势不断，第16分钟取得12码罚球机会，瓦伦西亚操刀得手，踢进本届赛事第一球。身为全队唯一之前参加过世界杯（2014年，进3球）的老将，瓦伦西亚在这球之后于世足赛累计攻进4球，跃居队史世足赛进球数第一人。33岁的他也成为世足开幕战年纪最长的进球者。

状态火热的瓦伦西亚第31分钟再度建功，门前接获传中后，头锤将球顶进球门左下角，以2比0扩大领先差距。

上半场结束，厄瓜多完全压制对手，掌握54%控球权，3次射正2度破网；卡达拥有46%控球权，2次射正皆无功而返。

效力土耳其联赛俱乐部费内巴切（Fenerbahce）的瓦伦西亚，这场比赛展现出色的无球跑动能力，上半场就为厄瓜多两度进球，奠定胜基。

下半场卡达反攻无力，厄瓜多也未再入球，终场厄瓜多以2比0赢得首胜。

在世足过往历史当中，从未有地主国在开幕战落败，今天卡达缔造了一项脸上无光的纪录。A组另外两队分别是塞内加尔与荷兰，一般公认实力均高于卡达，卡达若无法在小组赛出线，将成为继2010年的南非之后，第2支无缘晋级淘汰赛的主办国。

卡达下场小组赛将于台湾时间25日晚间9时对上塞内加尔，厄瓜多则于26日零时遭遇「橘子军团」荷兰。

© 2022 AFP