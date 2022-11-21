厄文为反犹风波致歉 首返球场拿14分

（法新社纽约20日电） 闹出反犹风波而遭禁赛的厄文，在致歉后获得重返美国职篮NBA赛场的机会，布鲁克林篮网今天在他攻下14分的帮助下，127比115击败曼菲斯灰熊。

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篮网的杜兰特（Kevin Durant）攻下全队最高26分，并有7篮板、7助攻、1阻攻、1抄截的成绩。

除此之外，篮网的西蒙斯（Ben Simmons）今天拿下个人本季新高22分，他上次得分达20大关，已是2021年季后赛身披费城76人战袍时的事了。除此之外，篮网从板凳出发的渡边雄太此役也攻下16分。

灰熊这场比赛少了明星后卫莫兰特（Ja Morant）及贝恩（Desmond Bane）、杰克森（Jaren Jackson Jr.）等人，但布鲁克斯（Dillon Brooks）这场比赛攻下全场最高的31分。

灰熊在前3节打完只落后3分，但篮网靠渡边雄太砍进4记三分球，在第4节打出18比5开局，以114比98将领先拉开。

厄文（Kyrie Irving）先前在推特放了一部被视为具反犹意识的纪录片连结，引发外界批评。起初他不断为该片和自己辩解，让各方反弹的声浪越来越大，篮网也宣布将他禁赛。厄文在禁赛8场后终于公开致歉，篮网今天上午才宣布解冻，让他回归比赛。

厄文这场比赛先发，在球员介绍时获得热烈欢迎，他在此役第一次出手时，砍进一记三分球。

同样回到篮网先发阵容的还有2016年选秀状元西蒙斯，他此役13投11中，并有8篮板、5助攻、1抄截进帐。

© 2022 AFP