欧洲球队：世界杯比赛不会佩戴OneLove彩虹臂章

（法新社杜哈21日电） 英格兰、德国以及另外5支参加卡达世界杯的欧洲球队，今天宣布放弃佩戴印有「同一份爱」（One Love）彩虹臂章以支持LGBTQ权利的计画，理由是国际足球总会（FIFA）威胁将采取惩戒行动。

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这几支队伍发表联合声明称：「国际足总已非常明确表示，如果我们的队长们在赛场上佩戴那样的臂章，将实施体育方面的惩罚。」

按国际足总规定，球员穿着未经该机构认可的球衣，可能会被出示一张黄牌。该球员随后若被出示第2张黄牌，将被罚下场。

英格兰队长凯恩（Harry Kane）和德国队长诺伊尔（Manuel Neuer）等人打算佩戴的「OneLove」臂章，旨在推动促进包容性。

在主办本届世界杯的卡达，同性恋属非法行为，这种臂章广被视为对主办国法律的抗议。

英格兰、威尔斯、比利时、丹麦、德国、荷兰和瑞士的足球总会表示：「身为国家足球总会，我们不能让我们的球员身处可能面临体育方面惩罚的境地，包括被举黄牌，因此我们已要求队长们不要尝试在FIFA世界杯比赛中佩戴臂章。」（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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