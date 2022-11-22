不欢而散 曼联：葡萄牙巨星C罗将离去 立即生效

（法新社伦敦22日电） 英格兰超级联赛曼彻斯特联队（Manchester United）球团今天宣布，葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）将离开英超曼联，结束二度效力曼联的争议性合约，「立即生效」。

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C罗最近受访时大爆料，称他觉得自己遭曼联「背叛」，并称总教练滕哈格（Erik ten Hag）和其他管理高层正逼他离队。

C罗接受英国Talk TV主持人皮尔斯摩根（Piers Morgan）访问时对曼联作出一连串指控，包括球团逼他离队，他的新生儿今年4月夭折后，球队高层缺乏同理心，曼联老板葛拉瑟（Glazer）家族不在乎球队，以及总教练滕哈格（Erik ten Hag）无法赢得他的敬重且不尊重他。

法新社报导，滕哈格5月接掌曼联兵符后，生涯5度夺下金球奖（Ballon d'Or）的C罗在球队中的角色逐渐边缘化。

C罗表示，他2021年8月离开尤文图斯（Juventus），是佛格森（Alex Ferguson）说服他以2年合约回到曼联。 C罗2003年到2009年效力曼联期间，曾在8个重要赛事夺冠。

C罗2003年首度加盟曼联，当时的教头是佛格森，那段期间C罗随队赢得3次英超冠军、1座欧洲冠军联赛（UEFA Champions League）冠军，并迎来个人首座象徵全球最佳足球员的金球奖。

尽管C罗上个球季在比赛中一共踢进24球，曼联还是历经糟糕的一季，在英超排名第6，而且未能获得参加欧冠杯的资格。

曼联球团18日发表声明指出：「曼联今晨已采取适当措施，因应罗纳度最近接受媒体采访一事。在这件事情的进展结束之前，我们不会发表进一步评论。」

英国「卫报」（The Guardian）则报导，曼联已指派律师，控告阵中明星前锋C罗违反合约。

卫报指出，这意味C罗几乎确定无法重回曼联踢球，据悉他已被指示在代表葡萄牙参加卡达世界杯足球赛后，不必回到曼联在卡林顿（Carrington）的训练基地。

曼联今天在声明中说：「基于双方协议，罗纳度将离开曼联，立即生效。」

「球团感谢他两度效力（曼联主场）老特拉福球场（Old Trafford）所做的巨大贡献，346次出赛攻进145球，并祝福他和他的家人未来事事顺利。」

「曼联的每个人仍将把注意力放在在滕哈格领导下，继续让球队往前迈进，合力在球场赢球。」（译者：陈政一）

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