世界杯个人首度进球 英格兰国脚献脑麻球迷

（法新社杜哈22日电） 今天在世界杯英格兰对伊朗一役，格拉利许（Jack Grealish）攻进他在世界杯的首球后信守承诺，做出摆动双臂的庆祝动作，将进球献给一名11岁的脑麻球迷。

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英格兰在2022卡达世界杯足球赛首战以6比2击退伊朗，包括格拉利许在第90分钟踢进的一球，收下胜利。他建功后脸上带着灿烂的笑容，并将双臂向两侧张开挥舞摆动着。

这名效力于英超曼城的中场好手，兑现了他对11岁脑麻球迷芬莱（Finlay）所做的承诺。

芬莱先前写信给格拉利许，获得和偶像见面的机会。格拉利许的妹妹荷莉（Holly）同样也是脑麻患者。

芬莱当时在信中写说：「我希望世界上有更多像你一样的人，把身障人士与其他一般人同等对待。」

27岁的格拉利许亲自回了信，还在曼城举办的慈善活动中特地安排与这位小粉丝见面，让芬莱又惊又喜。

当时，格拉利许承诺，他会把下一个进球献给芬莱。

今天赛后，格拉利许说：「我大约是在1个月前见到小芬莱。」

「他和我妹妹一样有脑麻，而我和他相处得很愉快。他希望我能为他做庆祝动作，而很幸运的，这发生在世界杯期间。」

「就是这么一回事。对我来说，这只是庆祝；但我敢肯定，对他来说，这就像拥有全世界一样，尤其我是在世界杯期间做的。」

格拉利许说：「芬莱，这是献给你的。」

© 2022 AFP