世界杯吉鲁梅开二度 卫冕法国4比1踢翻澳洲拿首胜

（法新社杜哈22日电） 上届冠军法国队今天在世界杯足球赛D组小组赛，靠着前锋吉鲁（Olivier Giroud）攻进两球，中场姆巴佩（Kylian Mbappe）和拉比欧特（Adrien Rabiot）各攻进一球，以4比1击败澳洲，抢下本届赛事首胜。

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开赛9分钟，澳洲中场古德温（Craig Goodwin）在球门前接获队友莱基（Mathew Leckie）巧妙传球，率先破网。

拉比欧特在第27分钟进球，把比数追平。紧接着，吉鲁在第32分钟接获拉比欧特传球，将球轻拨入网，法国队在上半场结束时反以2比1领先。

姆巴佩在第68分钟为法国队再进一球，3分钟后吉鲁接获姆巴佩传球，头锤破网，攻进个人国际赛第51球，追平亨利（Thierry Henry）创下的法国进球王纪录。

先前三支世界杯卫冕队?义大利、西班牙和德国，首战都吞败仗，法国队今天也打破了这项魔咒。

世足赛32队分成8组，每组进行小组循环赛，取分组前2名晋级16强。今天展开D组赛程，由丹麦与突尼西亚一役打头阵。

丹麦和突尼西亚历经正规赛加补时，都未能攻破对方球门，最终以0比0握手言和，也是本届首场两队都未得分的赛事。

D组4队都已完成首战，法国队以3分积分暂居D组第一，丹麦与突尼西亚因为踢和都是1分积分，澳洲则是以0积分垫底。

法国在这一届比赛之中伤兵问题严重，上届主力中场球员博格巴（Paul Pogba）和坎特（N'Golo Kante）因伤落选，连应届金球奖得主本泽马（Karim Benzema）也在开赛前受伤退队。不过由于澳洲实力严重倒退，法国要赢球还是绰绰有余。

突尼西亚下一场将于台湾时间26日下午6时对阵澳洲，法国则在27日零时遭遇丹麦。（译者：陈政一）

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