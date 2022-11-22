国际足总禁世界杯戴彩虹臂章 美国务卿布林肯抨击

（法新社杜哈22日电） 针对国际足球总会（FIFA）禁止球队在卡达世界杯配戴支持LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）权利的臂章．美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天称此举「令人担忧」。

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法新社报导，布林肯在卡达首都杜哈（Doha）观看美国对威尔斯赛事，双方最终1比1平手。数小时后，他出席记者会时表示，任何球队都不应该被迫在「力挺某种价值观」和比赛之间做出选择。

英格兰、德国及其他5个欧洲球队原本计划在世界杯配戴印有「同一份爱」（One Love）字眼的彩虹主题臂章，以支持LGBTQ权利，但由于FIFA扬言祭出惩戒行动，球队已放弃这项计画。

在本届世足主办国卡达，同性恋属于违法，彩虹臂章被视为抗议卡达法律的象徵。FIFA禁止彩虹臂章在欧洲遭受批评。

布林肯在与卡达外长穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）会谈后，被问及对于这项禁令的看法。他表示：「每当我们看到言论自由受到任何限制，尤其是传达多样性时，这总是令人担忧。」

他还说：「在足球场上，任何人都不应被迫在力挺自己的价值观和比赛之间做出选择。」

© 2022 AFP