生涯5度参赛 梅西力拚世界杯首冠

（法新社杜哈21日电） 生涯第5次参加世界杯的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天表示，他会充分利用2022卡达世界杯足球赛这个机会，试图率队拿下冠军。

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今年35岁的梅西，璀璨的职业生涯已走向尾声。

梅西参加过4次世界杯，其中包括2014年巴西世界杯，阿根廷在冠军赛踢进延长后，才以0比1败给德国的心痛一役。梅西今天表示，希望能好好把握卡达世界杯，这是他能在世界杯舞台上欢呼的最后机会。

梅西在杜哈对记者说：「这可能是我最后一次参加世界杯，也是我实现（夺冠）这个伟大梦想的最后机会。」

「我不确定这是不是我最快乐的一刻，但我感觉很不错。我有年纪了、也更成熟了，我想好好把握一切，用力的过日子、享受拥有的每一刻。」

「以前我没想过这个，但现在我更享受这一切。」

「年纪会让人对事物的看法有所改变，一些先前并不重视的东西，如今都变得重要许多。」

曾7度获得金球奖（Ballon d'Or）的梅西，被认为是当代最伟大的两位球员之一，另一人则是长期以来与他抗衡的葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo） 。

在几乎赢遍所有比赛后，梅西迫切希望自己能有像马拉度纳（Diego Maradona）一样的成就。马拉度纳在1986年的墨西哥世界杯率领阿根廷夺冠。

阿根廷这次世界杯首战，将是22日对沙乌地阿拉伯的小组赛。

© 2022 AFP