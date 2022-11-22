莱万多夫斯基12码遭挡 波兰墨西哥世足0比0言和

（法新社杜哈22日电） 墨西哥今天在世界杯足球赛小组赛面对波兰之战攻势较凌厉，但无法创造真正的进球契机，而波兰主力莱万多夫斯基下半场一次12码罚球被挡下，终场两队就以0比0言和。

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这场C组小组赛在可容纳4万人的974体育场（Stadium 974）登场，现场涌进3万9369名球迷。上半场第26分钟墨西哥维加（Alexis Vega）门前顶球，波兰门将伸手构不到，但球从门柱旁擦身而过，墨西哥错失绝佳进球机会。

上半场后半段，墨西哥攻势仍是一波接一波，盖亚多（Jesus Gallardo）与桑杰士（Jorge Sanchez）在第28、45分钟接连攻门，可惜都缺临门一脚。比赛前45分钟，墨西哥表现显然优于波兰，63%控球率和5次射门都胜出一筹，就是缺真正的破网。

效力西甲豪门巴塞隆纳（Barcelona）的波兰主力箭头莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）遭到严密封锁，全队攻击力道也跟着减弱。波兰上半场只有1次射门，写下队史自1966年以来半场最少的纪录。

下半场开赛之初波兰取得破蛋良机，莱万多夫斯基在禁区被拉球衣，第58分钟经由影像辅助裁判技术（Video Assistant Referee，VAR）判定获12码罚球，却遭5度参加世足赛的墨西哥门神欧乔亚（Guillermo Ochoa）猜中射门方向挡下，莱万多夫斯基历来在世足的进球数依旧未开张。

有惊无险的墨西哥接下来奋力猛攻，数次兵临城下但无法破门，终场就以0比0平手收场，两队各得积分1分。

世足赛32队分成8组，每组进行小组循环赛，取分组前2晋级16强。波兰下一场将于台湾时间26日晚间9时对阵今天爆冷逆转扳倒阿根廷的沙乌地阿拉伯，墨西哥则在27日凌晨3时遇上阿根廷。（译者：徐崇哲）

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