阿根廷世足首战爆冷输沙乌地 梅西：打击非常沉重

（法新社杜哈22日电） 阿根廷国家足球队球星梅西（Lionel Messi）表示，阿根廷今天在卡达世界杯爆冷败给沙乌地阿拉伯，是「非常沉重的打击」，但他誓言阿根廷首战落败后将重振气势。

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法新社报导，阿根廷今天在卡达世界杯C组小组赛首战以1比2爆冷败给沙乌地阿拉伯，梅西在赛后指出：「这是非常沉重的打击，是次痛苦的失败，但我们必须继续对自己有信心，」

梅西还说：「这个团队是不会放弃的。我们将努力击败墨西哥。」他指称：「我们知道，沙乌地阿拉伯是拥有好球员的队伍，他们将球传导的很好…。」

此外，梅西也指出：「我们很努力，但我们有点操之过急。没有任何藉口，我们将要比以往更加团结一致。」

梅西说：「这个团队很强大，以前就曾展现这一点。我们很久没有遇到这种情况。如今我们必须展现出，这是一支真正的团队。」 阿根廷总教练斯卡洛尼（Lionel Scaloni）则坚称，他的球队对战沙乌地阿拉伯没有轻敌。他表示：「我们完全尊重沙乌地阿拉伯，就如我们尊重其他球队那样，这不是我们输球的原因。」 斯卡洛尼提及：「他们是一支好球队，拥有具技术的球员，他们在体能方面做了充分准备。」

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