阿根廷爆冷败给沙乌地 世足史上最大冷门之一

（法新社杜哈22日电） 世界排名第51的沙乌地阿拉伯今天在世界杯足球赛大爆冷门，2比1击退夺冠大热门阿根廷，缔造世足史上最大冷门之一，超级巨星梅西最后一届世足赛事出师不利。

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梅西（Lionel Messi）在开赛第10分钟就踢进一记12码罚球，攻下第一分，彷佛先吞一颗定心丸；上半场他与队友马蒂内兹（Lautaro Martinez）各有其他攻势，但都无功而返，以1比0暂居领先。

不料下半场开赛没多久即风云变色，沙乌地短短5分钟内连进2球，先是谢里（Saleh Al Shehri）第48分钟抽射攻破阿根廷大门，扳平战局；接着阿道沙利（Salem Aldawsari）第53分钟突破阿根廷包夹，禁区外长射，以2比1反超。

心急如焚的阿根廷接下来大军压境沙乌地阵地，沙乌地则祭出铁血防守，守门员欧维斯（Mohammed Al Owais）屡次化解阿根廷攻势，让世界排名高居第3的阿根廷无奈摇头，最终吞下难堪败仗。

今年35岁的梅西赛前已表示，他会充分利用2022卡达世足赛，这是他生涯第5次、也可能是最后一次赢得世界杯的机会。

他之前参加过的4届赛事，以2014年战绩最佳，阿根廷在冠军赛踢进延长后以0比1败给德国，屈居亚军。

阿根廷从2019年美洲杯输给巴西后，一直到本届世足开赛之前，已经在国际赛事连续36场保持不败，世界杯前的5场热身赛更是全胜作收，和巴西、法国等列强被看好是摘冠大热门。

阿根廷爆冷落败，让他们回想起32年前的尴尬往事。1990年世足赛，阿根廷也是在首场意外败北，以0比1不敌喀麦隆。

在世足过往历史上，不乏弱队爆冷扳倒强权的例子。2002年，塞内加尔也曾在第一战就以1比0扳倒卫冕者法国，同一年地主韩国也在经过延长赛后以2比1力克传统强队义大利。

1982年，首度参赛的阿尔及利亚2比1擒伏西德；1966年，北韩以1比0踢倒义大利；1950年，美国也曾以1比0意外击退欧陆强权英格兰。

© 2022 AFP