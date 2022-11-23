世足赛上演大屠杀 西班牙7比0血洗哥斯大黎加

（法新社杜哈23日电） 「无敌舰队」西班牙今天在6名球员合力攻进7球下，以7比0在世界杯足球赛小组赛痛宰哥斯大黎加。这是西班牙首次在世足单场比赛攻进7球。

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西班牙及哥斯大黎加与德国、日本分配在被视为「死亡之组」的E组，其中德国与西班牙都拿过冠军杯「大力神杯」，日本也有多位旅外球星助阵，哪两队能出线晋级16强不易预测。

在稍早的比赛，日本靠着下半场连进2球，2比1爆冷力克4届冠军德国，拿下一场重大胜利。

这场比赛在可容纳4万人的杜哈图玛玛体育场（Al-Thumama Stadium）举行。无敌舰队或许是记取德国坦克翻车的教训，一开赛就积极抢攻，几乎完全掌控球权。

奥尔莫（Dani Olmo）第6分钟未把握一次先驰得点的良机。不过就在相隔5分钟之后，奥尔莫在禁区接获队友短传，转身起脚挑球，将球送入对手大门左下角，以1比0取得领先。这是西班牙历年来在世足的第100颗进球。西班牙也是第6支在世足累计进球破百的国家。

无敌舰队攻势不断，第21分钟艾尔巴（Jordi Alba）从左路贴地横传，中路接应的阿森西奥（Marco Asensio）在球一个弹跳后迅即左脚起射，再度破网，差距拉大到2比0。

西班牙自此攻势发流畅，压得哥斯大黎加喘不过气，艾尔巴第29分钟在禁区被踢到脚跟倒地，西班牙获得12码罚球机会，交由托瑞斯（Ferran Torres）操刀轻松踢进，3比0遥遥领先。

上半场西班牙的控球率高达85%，获得7次射门机会，其中3次射正全部进球，效率惊人。哥斯大黎加则完全没有射门机会，遭到无敌舰队残酷辗压。

下半场西班牙没有放松迹象，托瑞斯第54分钟于禁区偷袭成功，在背对球门情况下一个迅速转身创造出起脚空间，最后以左脚射进本场个人第2球，西班牙再下一城，托瑞斯随后也被换下场休息。

22岁的托瑞斯成为西班牙史上第3位在世足初登场就独进2球的球员，前两位分别是1934年的伊拉拉戈里（Jose Iraragorri Ealo）及2006年的比亚（David Villa）。

第75分钟，年仅18岁又110天的加维（Gavi）从中路快速推进，接到传球后用右脚外脚背踢进西班牙第5球。加维是世足史上第3年轻的进球球员，仅次于1958年的巴西传奇巨星比利（Pele，17岁又249天）与1930年的墨西哥球星罗沙斯（Manuel Rosas，18岁又99天）。

陷入崩溃状态的哥斯大黎加又在第90分钟及伤停补时阶段连丢2球，终场0比7吞下屈辱的败仗。

世足赛举办92年以来，只有5支球队曾在单场比赛进球数超过西班牙，分别是巴西、德国、阿根廷、义大利及法国。

西班牙大胜后，取得3分积分，在E组和日本并列领先，下一场将在28日凌晨3时与德国交锋；哥斯大黎加今天惨败后，与德国同为0分积分，将于27日晚间6时对上日本。

© 2022 AFP