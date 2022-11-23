移工怀梦赴卡达 有人成功也有人又穷又伤回老家

（法新社孟加拉达卡23日电） 近年来成千上万的移工涌进卡达，在2022世界杯足球赛开踢之前协助主办国卡达推升基础建设、投入庞大建设工程，希望藉此赚进他们在老家想都不敢想的财富。

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卡达人口280万，移民就占了近9成。当中许多移工来自印度次大陆和菲律宾，其他来自肯亚与乌干达等非洲国家。

然而，波湾国家卡达正因外籍劳工死亡、受伤、领不到工资等问题而饱受批评。

对此，卡达引进诸多改革来改善工人安全、惩罚违规雇主，并支付数亿美元来补偿他们损失的工资和职业伤害。

然而，人权团体说，种种改革幅度太小，来得也太晚。

以下是法新社在2022卡达世界杯开踢之前，访问到几名印度、孟加拉等移工的亲身经历：

● 一起离家追梦 儿最后抬棺带父回家

斯拉凡尼．卡拉迪（Sravan Kalladi）和父亲拉梅什（Ramesh）为同一家公司工作，负责铺设通往世界杯场馆的马路，但回印度老家的只有斯拉凡尼1人。

斯拉凡尼说，父亲过世那天，他们又值了一次工时很长的班，期间父亲胸痛，回到宿舍后便倒了下来。29岁的他无论怎么拜托医师抢救，50岁的父亲都已回天乏术。

斯拉凡尼表示，他们工作环境「一点也不好」，工时长，加班费低。他说，担任司机的父亲曾「清晨3时上工，深夜11时回到宿舍」。

他表示，宿舍一个房间住6到8个人，「有4个人时就算想好好坐着也没办法」。

父子俩原本远赴波湾是为了让自己过更好生活，但在把父亲遗体带回印度老家之后，斯拉凡尼再也没有回到卡达，而且只从公司收到1个月薪水的补偿。

他说：「我们生是公司的人，死却不算公司的。我们这么信任他们，还因此离乡背井替他们工作，他们却让我们失望了。」

● 梦想破灭 反背一身债

石匠米尔（Aupon Mir）2016年离开孟加拉老家勇闯卡达，一心期盼挣得足够的钱、改变自身命运。当时他投入毕生积蓄还和亲戚借钱，花了近7000美元（约新台币22万元）去异乡，4年后回家的时候口袋却只有8美元（约新台币250元）。

他替一间兴建7座世足杯场馆的印度营造商工作，但因为没有有效工作许可证，2020年被捕后遭递解出境。

米尔表示他在卡达期间，一大早就搭巴士去场馆工地，在炙热天气下做10小时的工，「但让人伤心之处在于，这个场馆再宏伟、再漂亮，我们都没收到工资。我的领班摸走了工时记录表，把我们的钱领光后逃之夭夭」。

33岁的他说：「我梦想盖更好的房子、过更好的日子、送孩子上更好的学校。如今不但没有一个梦想成真，还背了一身的债。」

● 坠地失明没有赔偿 最想知道儿子长相

孟加拉工人谢克（Babu Sheikh）在杜哈（Doha）附近的工地自4公尺高处跌落地面，头颅骨折，在医院昏迷4个月，醒过来之后两眼失明。

他花了18个月才出院，如今家人背负着偿还医疗费用的重担。

他说，卡达有关单位曾起诉他的雇主，但案子最后不了了之，他一毛赔偿也没拿到。

因为他儿子是在他远赴海外时出生，他从未亲眼看过儿子一面，「我只想工作…只想恢复视力、看上儿子一面，看他长得像不像我。」

● 成功案例 移工感恩打算再回卡达拚10年

孟加拉人尤素夫（Abu Yusuf，化名）计划下个月再回到卡达。他上一次在卡达的时候当过司机、建筑工人和焊接人员，一个月可赚700美元（约新台币2.2万元）。

他说，这样的收入他「非常满意」，还说「他们都是好人。很多卡达人帮助过我」。

尽管曾有包商偷过他的薪水，但32岁的他仍对卡达当局赞誉有加，还在上个月回到老家看在极度贫苦之中把他一手养大的母亲。

他如今在盖一栋两层楼的家，用在卡达赚来的钱买了一台时髦的摩托车，还负责支付他母亲和失明兄长共7个人的生活费。

他说，他对自己在卡达盖的场馆十分骄傲，希望自己也有机会进场看比赛，还说希望自己能在卡达再拚个10年，「卡达待我不薄」。

© 2022 AFP