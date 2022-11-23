耶南德兹膝盖受伤 无法再为法国踢世界杯

（法新社杜哈23日电） 耶南德兹在法国对上澳洲的比赛膝盖受伤，接下来世界杯的比赛都没办法再出赛。

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目前效力德国甲级足球联赛（Bundesliga）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的耶南德兹（Lucas Hernandez），在卫冕军法国于2022年卡达世界杯足球赛4比1击败澳洲之战中，步履蹒跚的离开球场。

耶南德兹不克再战之前，法国总教练德尚（Didier Deschamps）已经非常头痛，因为法国有许多重要战力，因伤无缘这次世界杯。

法国阵中，今年拿下金球奖（Ballon d'Or）的本泽马（Karim Benzema），19日在练球时左大腿受伤。

同样无法为法国出赛的，还包括博格巴（Paul Pogba）、坎特（N'Golo Kante）和金彭贝（Presnel Kimpembe）等人。

现在法国阵中剩下24名球员，这让德尚必须重新考量如何调兵遣将。

在法国昨天的首战后，德尚曾向法国媒体透露，他担心耶南德兹的情况会很糟。德尚说：「他得接受一些检查，我觉得看起来蛮严重的。」

当时德尚说：「我们不得不说，这是今晚最大的利空。」

德尚率领的法国队正试图继1962年的巴西后，成为第一支在世界杯成功卫冕的球队。

© 2022 AFP