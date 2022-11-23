4年前小组赛止步 德国队再战世界杯矢志雪耻

（法新社杜哈23日电） 德国队于2018年在俄罗斯举行的世界杯表现凄惨，身为卫冕球队，竟止步于小组赛。雪耻心切的德国队今天将踏上他们的世界杯救赎之路，卡达世界杯第一场比赛将遭遇日本队。

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属E组的德、日两队，将于台湾时间今晚9时开踢。由于沙乌地阿拉伯昨天击败足球巨星梅西（Lionel Messi）领军的阿根廷队，终结这支南美冠军劲旅国际赛连续36场不败纪录，德国队面对与日本队的这场比赛，将保持高度警惕。

德国队上届在小组赛中惨遭淘汰，也是德国自1938年以来首次在世界杯首轮出局。

拜仁慕尼黑中场球员基米希（Joshua Kimmich）表示：「我们知道4年半前发生的事非常糟糕，我们也等了很久。」

他说：「第一场比赛非常重要。我们在上届欧洲杯输掉第一场比赛，最后也未赢得那次锦标赛。」基米希盼望卡达世界杯首役能赢日本。

曾4度拿下世界杯冠军的德国队，自长期担任总教练的勒夫（Joachim Loew）去年下台、改由佛利克（Hansi Flick）执掌兵符后，表现一直很稳定但不耀眼。

尽管沙乌地阿拉伯成了球场头条新闻，但世界杯主办单位面临愈来愈多问题，就是在同性恋属非法行为的卡达，可否展示彩虹标志。

由于国际足总（FIFA）威胁祭出纪律处分，包括德国、英格兰在内的7支欧洲球队已放弃队长佩戴彩虹主题臂章的计画。

针对国际足总威胁将惩罚佩戴「OneLove」（同一份爱）臂章支持LGBTQ权利的球员，德国足球协会表示正在检审国际足总这项举动是否合法。

© 2022 AFP