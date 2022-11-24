世足首战大胜 西班牙翼锋阿森西奥：不会过度自信

（法新社杜哈24日电） 卡达世足赛西班牙队前锋阿森西奥（Marco Asensio）今天表示，他深信西班牙首战虽然大胜哥斯大黎加，但27日出战德国时，不会因此掉入过度自信的陷阱。

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由恩立格（Luis Enrique）执掌兵符的西班牙立志捧下第2座世足赛金杯，昨天在分组预赛首战以7比0屠杀哥斯大黎加，阿森西奥攻进第2球。

西班牙是本届世足赛最被看好的球队之一，目前与英格兰和法国都拿下了漂亮的胜绩。

效力西甲皇家马德里的翼锋阿森西奥表示：「昨天的比赛再次告诉我们，我们必须保持这种状态，用这种方式去踢球。」

他说：「这让我们对于下一场比赛产生了很多信心，我们希望继续下去。我们也不会过度自信，因为总教头不会容许我们这样。」

西班牙首战大胜是这支队伍在历届世足赛的最辉煌胜绩，阿森西奥认为，恩立格极为成功地鼓舞了士气。

26岁的阿森西奥说：「他揉合了往日身为球员所获得的经验，同时他十分了解，如何让球员了解他的要求。」

「我们喜欢他下达的指示，他说服了我们，因此我们大家都朝同一个方向努力，发挥出最大的竞赛威力。」

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