独行侠唐西奇42分无用 塔特姆双十率绿衫军胜出

（法新社华盛顿23日电） 美国职篮NBA战绩第一的波士顿塞尔蒂克今天在塔特姆（Jayson Tatum）37分、13篮板的双十表现带领下，终场125比112击败来访的达拉斯独行侠，暂居本季得分王的唐西奇飙42分仍无缘取胜。

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「绿衫军」塞尔蒂克21日作客芝加哥踢铁板，公牛以121比107终止塞尔蒂克9连胜。塞尔蒂克今天重整旗鼓，在波士顿主场战绩来到7胜1败，目前14胜4败全联盟最佳。

这是塔特姆生涯第10场拿下35分和10篮板以上的比赛，他今天24投11中，罚球15投13中。队友布朗（Jaylen Brown）攻下31分。 现阶段年度最有价值球员（MVP）呼声最高的候选人唐西奇（Luka Doncic）全场28投17中，罚球9投5中，攻下全场最高42分，外加8篮板和9助攻的表现。

塞尔蒂克第一节领先达两位数，上半场结束时比数为70比49分。唐西奇在下半场比赛剩3分43秒时，助独行侠将比数追到105比114。

霍福德（Al Horford）回敬一记三分球，激励塞尔蒂克打出一波10比2的攻势，独行侠最后以13分差距吞败。

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