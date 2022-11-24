葡萄牙3比2胜迦纳 C罗连5届世足进球史上第一人

（法新社杜哈24日电） 经过稍嫌沉闷、一球未进的上半场后，葡萄牙与迦纳今天在世界杯足球赛H组小组赛下半场火力全开，葡萄牙有惊无险3比2获胜，超级巨星C罗成为史上首位在5届世足赛都破网的球员。

广告 继续浏览后续

双方之前于2014年世足小组赛交手过一次，葡萄牙2比1获胜，但当年两队都无法晋级下一轮的淘汰赛。

世界排名第9的葡萄牙，上半场强压本届32队排名最低的非洲「黑星」（Black Stars）迦纳（世界排名第61），控球率达7成。「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）在第10、12分钟各有1次进球机会，但都没有把握住；第31分钟终于入球，但被判对防守者犯规，进球不算，葡萄牙依旧无法破蛋。

迦纳没有任何射门机会，也不曾在葡萄牙禁区持球过。这是自1966年有纪录以来，世足史上第2次。不过迦纳防守发挥成效，两队暂以0比0平分秋色。

下半场迦纳攻势有起色，库杜斯（Mohammed Kudus）第55分钟门前20码左脚射门，可惜角度太偏出界。

数分钟过后，C罗在禁区被犯规获得12码罚球良机，第65分钟总算踢进本场两队第1球。这球也让37岁的C罗成为史上第一位在5届世足赛都有进球的球员。

不过迦纳马上发起反攻，加上对手防守严重失误，队长亚尤（Andre Ayew）第73分钟门前建功，以1比1扳平。

不料，接下来迦纳的防线也出现大洞，让葡萄牙菲利克斯（Joao Felix）、莱奥（Rafael Leao）短短2分钟内（第78、80分钟）连进2球，以3比1再取得超前。

迦纳并不气馁，比赛尾声的第89分钟由布卡里（Osman Bukari）顶球入网，以2比3紧咬比数，先前已被替换下场的C罗脸色铁青。

伤停补时阶段，葡萄牙门前又出现一次几乎要命的失误，但迦纳球员跌倒在地无力起脚，让葡萄牙躲过一劫，终场就以3比2惊险胜出。

葡萄牙获胜后，积分3分暂居H组龙头，稍早0比0平手的乌拉圭与韩国同以1分并列第2，迦纳则是0分垫底。迦纳下一场将于台湾时间28日晚间9时对阵韩国，葡萄牙在29日凌晨3时强碰南美劲旅乌拉圭。

© 2022 AFP