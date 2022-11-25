伊朗世足球员疑被施压 不再拒唱国歌

（法新社杜哈25日电） 伊朗球员先前在卡达世界杯对上英格兰时，于赛前未开口唱国歌，显然以此支持母国抗议民众，但伊朗球员今天在面对威尔斯的赛前，却疑似被施压不再拒唱国歌。

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伊朗21日在世足B组小组赛对上英格兰，当天伊朗球员开赛前并未开口唱国歌，只是面无表情地站着，显然在声援因为库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死而爆发的伊朗全国示威。

不过，伊朗今天在世足B组小组赛对决威尔斯，于赛前却不再拒唱国歌。在昨天，伊朗政府才以散布反对政权的政治宣传为由，逮捕国内前知名足球员加富里（Voria Ghafouri）。

加富里是在进行球队训练后遭到逮捕，原因是「玷污国家队声誉并散布反对国家政权的政治宣传」。他是伊朗反政府示威中最知名人物之一。

一名法新社摄影师今天在体育场内，目睹到安全人员从一名球迷手中没收了一面旗帜，上面写着「女性，生命，自由」的抗议标语。

法新社指出，当伊朗球员唱国歌时，部分伊朗球迷在哭泣。在演奏国歌时，伊朗球员小声地唱着，可以听到伊朗支持者大声嘲笑。

今年9月，伊朗22岁库德族女子艾米尼被宗教警察以违反服装规定为由逮捕，之后在拘押期间丧命，随后伊朗爆发全国抗议潮。

© 2022 AFP