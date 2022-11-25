惊险当上世界杯国脚率队赢球 理查利森：美梦成真

（法新社杜哈25日电） 巴西足球好手理查利森10月中受伤，差点与世界杯无缘，最终他不但顺利成为国脚，还在对塞尔维亚之战「梅开二度」，率队2比0拿下胜利，他对此表示，这是「美梦成真」。

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2022年卡达世界杯足球赛小组赛，巴西对塞尔维亚一役的下半场，理查利森（Richarlison）「梅开二度」 帮助巴西获胜后，告诉巴西媒体说：「儿时的美梦成真了。」

「我们踢得很好，尤其是在下半场，当我们的对手开始感到疲惫，情况就被我们掌握了。」

比赛进行到下半场，小维尼修斯（Vinicius Jr.）一次射门被对方扑出，理查利森在比赛62分钟轻松将球补进，让巴西1比0领先。

比赛进行到第73分钟时，小维尼修斯一次传中，理查利森将球掌控住后，以一记近似倒挂金钩的劲射，将球踢进球门，巴西以2比0扩大领先，最终以两球胜出。

25岁的理查利森10月中在英超的比赛，因小腿受伤退场，当时有人就担心他可能因此无法入选巴西队。

理查利森说：「4周前，我哭了，我不知道自己能否踢世界杯。去接受检查那天，是我生命中最漫长的一天，因为我躺在担架上，等待结果出炉。」

「医生来来去去，我只能焦急的等着。」

「能参加世界杯，让我为了康复所做的一切都值得了。1天3次（复健），我是下定了决心要踢世界杯。」

巴西接下来将在29日凌晨对上瑞士。

© 2022 AFP